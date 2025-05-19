حبس صالح جمعة شهرا لامتناعه عن سداد النفقة لطليقته

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عاقبت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يوم الأحد، حبس لاعب الأهلي السابق صالح جمعه شهر لامتناعه عن سداد مبلغ 507 الف لصالح طليقته.
كانت المحكمة قد أصدرت قرارًا سابقًا بمنع اللاعب من السفر، على خلفية حكم قضائي صدر بحبسه في 12 يناير الماضي لمدة شهر، بسبب امتناعه عن سداد مبلغ 420 ألف جنيه كمستحقات نفقة لطليقته.
وفي وقت سابق قضت المحكمة بإلزام اللاعب صالح جمعة بدفع مبلغ شهري قدره 35 ألف جنيه نفقة زوجية بأنواعها، تبدأ من تاريخ التوقف عن السداد وحتى نهاية العدة الشرعية، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف القضائية.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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