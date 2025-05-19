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فاجأت فتاة مسيحية, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد تدوينة قامت بنشرها بعد ساعات من إستشهاد المصور “شيخو”, إثر استهداف مسيرة على منطقة البطانة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلنت مانيسا ماديسون, في تدوينة متداولة, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعتناقها الدين الإسلامي.
ووفقاً للتدوينة التي وجدت رواجاً وانتشاراً واسعاً, فقد كتبت “مانيسا”: (عانيت طويلًا في فهم ديني، وكنت أمشي في دروب الشك، أبحث عن الله، أطلب فقط إشارة واحدة. وسبحان الله… رأيت المصحف، فوقع نظري على قوله تعالى:{أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} فبكيت… واهتز قلبي.).
وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (لم أكن جاهزة، ولا متأكدة من تغيير ديني، لكن جاءني خبر وفاة (شيخو) مجرد صديق كان يضحكني بمنشوراته — فإذا بالحياة تصفعني بحقيقتها: لا شيء يدوم. عندها أيقنت أن التردد لا ينفع مع مصير أبدي, واليوم… أعلنها بصدق: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر (كنت أمشي في دروب الشك، أبحث عن الله، أطلب فقط إشارة واحدة) فتاة مسيحية تعتنق الإسلام بعد إستشهاد المصور السوداني “شيخو”.. تعرف على التفاصيل!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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