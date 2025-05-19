المدير العام لقوات الشرطة يتفقد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ويوجه بمشاركتها مع شرطة ولاية الخرطوم في عمليات الانتشار والتامين

تفقد الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يرافقه الفريق شرطة/ عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة سامي/ حامد حريز رئيس هيئة التدريب بحضور اللواء شرطة/ نصر الدين محمد صالح مدير’الادارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء شرطة/ عثمان داير مدير الإدارة العامة لتامين الجامعات والعميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة

المدير العام لقوات الشرطة أشاد بالجهود الكبيرة والمتعاظمة لإدارة مكافحة المخدرات ودورها في الملموس في القضاء علي المخدرات التي باتت ظاهرة تهدد المجتمعات وتعمل علي إستهداف الشباب سواعد البناء والتنمية مضيفا أن رئاسة قوات الشرطة تعول كثيرا علي ادارة مكافحة المخدرات في حسم الظواهر السالبة والقضاء علي الجريمة بشتي انواعها والمساهمة في عمليات الأمن الداخلي وتعزيز أهداف العملية الأمنية بالتنسيق مع قوات الاحتياطي المركزي والشرطة الأمنية وقوات الطواريء والعمليات وشرطة ولاية الخرطوم تطبيقا لخظة الولاية الامنية موجها بتفعيل العمل المعلوماتي الميداني والوقائى والذي من شانه السيطرة علي الجريمة قبل وقوعها مؤكدا علي توفير جميع المعينات الفنية واللوجستية لتمكين الادارة من الاضطلاع بمهامها علي الوجه الأكمل وشدد علي أهمية تحسين بيئة العمل حاثا القوات علي التحلي باليظة والانضباط والتميز في الأداء.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جاهزية الادارة لتحديات المرحلة المقبلة والتي تتطلب جهودا مضاعفة من القوات في إسناد العملية الأمنية بولاية الخرطوم وتأمين المواقع الاستراتجية المهمة بجانب مهامها في عمليات المكافحة والقضاء علي الشبكات الاجرامية التي تعمل علي الاتجار بالمخدرات وتحجيم انشطتها الاجرامية مقدما شكره وتقديره لمدير عام قوات الشرطة لدعمه وتوفير المعينات اللازمة للإدارة التي تمكنها من آداء واجباتها علي الوجه الاكمل .

المكتب الصحفي للشرطة