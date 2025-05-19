ملابس العمل!

تحرص كل مؤسسة على وضع Dress Code أو كود للملابس التي يلبسها موظفوها داخلها، فالموظف داخل المؤسسة هو الوجه البشري الذي يراه العملاء ويتعاملون معه لذا يجب أن يكون خير ممثل عنها.

وبناء عليه، من الضروري ارتداء ملابس مناسبة في مكان العمل لترك انطباع دائم، فالأشخاص الذين يرتدون ملابس رثة لا يتم التعامل معهم على محمل الجد في العمل. ويجب ارتداء الملابس المناسبة لكل مناسبة، باتباع قواعد اللباس المهنية، وعامة فألوان الأسود والأزرق والبني والرمادي تحسب للملابس الرسمية، وتبدو الألوان الزاهية غير مناسبة في الشركات، كذلك الألوان الفاتحة تنضح بالأناقة والاحترافية وتبدو أفضل في المكاتب.

وتشير أدلة كبرى الشركات، بضرورة أن يلبس للموظفين الذكور قميص بسيط وبنطلون مع تنسيق الألوان بشكل جيد، ويفضل ارتداء قمصان خالية من التجاعيد بألوان محايدة، ويفضل ارتداء القمصان ذات الأكمام الكاملة في مكان العمل، ويجب عدم رفع الأكمام أبدًا.

ولوضع المثالي لرابطة العنق، لا طويلة ولا قصيرة، بل يجب أن يلامس طرف ربطة العنق الجزء السفلي من مشبك الحزام، أما ربطات العنق الرفيعة فليست مخصصة للمكاتب. مع ارتداء أحزمة جلدية للعمل، ويفضل أن تكون باللون الأسود أو البني، وعدم ارتداء أحذية رياضية للعمل.

أما الموظفات الإناث فلا ينبغي لهن ارتداء ملابس مكشوفة أثناء العمل، أو ملابس ضيقة أو فضفاضة للغاية. ولا يحبذ ارتداء مجوهرات وإكسسوارات ضخمة في العمل، مع تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب الحاد في العمل. ويجب أن يتناسب لون الحقيبة مع الزي.

مراعاة قواعد اللباس المهنية تنعكس بالإيجاب على المؤسسة وتخلق لها صورة ذهنية طيبة في أذهان جمهورها.

د. أماني ألبرت – بوابة روز اليوسف

