ريال مدريد يقهر 9 لاعبين من إشبيلية بهدفي مبابي وبيلينغهام

سجل كيليان مبابي وجود بيلينغهام هدفين في فوز ريال مدريد 2-0 خارج ملعبه أمام 9 من لاعبي إشبيلية بعد طرد اثنين، بالجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

مبابي عزز صدارته لترتيب هدافي الليغا برصيد 29 هدفاً بفارق 4 أهداف عن منافسه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة المخضرم.

واستقبل النجم الفرنسي تمريرة القائد لوكا مودريتش ليسدد قذيفة منخفضة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 75.

كان مبابي تسبب في طرد مبكر لمدافع إشبيلية لويك بادي في الدقيقة 12، وتفاقمت معاناة الفريق الأندلسي بطرد البديل إيساك روميرو بعد دقيقة واحدة على نزوله في بداية الشوط الثاني بسبب تدخل عنيف ضد أوريليان تشواميني.

وأضاف بيلينغهام الهدف الثاني بلمسة على خط المرمى ليتابع كرة رأسية من البديل غونزالو غارسيا في الدقيقة 87.

ولم تعد نتيجة المباراة مؤثرة بعد ضمان ريال مدريد المركز الثاني عقب تتويج برشلونة وتراجع أتلتيكو مدريد في المركز الثالث، كما ضمن إشبيلية النجاة من الهبوط بينما خرج من المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ورفع الريال رصيده إلى 81 نقطة بفارق 4 نقاط خلف برشلونة البطل قبل الجولة الأخيرة، أما إشبيلية فيقبع بالمركز 16 بعد موسم سيء ولديه 41 نقطة.

الشرق