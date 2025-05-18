نهر النيل تمدد فترة استلام سواقط تسجيل التلاميذ الجالسين لامتحانات الشهادة الابتدائية

أصدر الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، توجيهاً إدارياً قضى بتمديد فترة استلام سواقط تسجيل التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل للجلوس لامتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية للعام (2025م) حتى يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من مايو الجاري، الساعة الثانية عشرة ظهراً بمكاتب التعليم بالمحليات، على أن يتم تسليم الكشوفات لوزارة التربية والتعليم بالدامر يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من مايو الجاري.

هذا ونشير إلى أن امتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية للعام (2025م) ستبدأ في الحادي والعشرين من يونيو المقبل.

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