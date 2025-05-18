- 1/2
- 2/2
أصدر الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، توجيهاً إدارياً قضى بتمديد فترة استلام سواقط تسجيل التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل للجلوس لامتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية للعام (2025م) حتى يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من مايو الجاري، الساعة الثانية عشرة ظهراً بمكاتب التعليم بالمحليات، على أن يتم تسليم الكشوفات لوزارة التربية والتعليم بالدامر يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من مايو الجاري.
هذا ونشير إلى أن امتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية للعام (2025م) ستبدأ في الحادي والعشرين من يونيو المقبل.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر نهر النيل تمدد فترة استلام سواقط تسجيل التلاميذ الجالسين لامتحانات الشهادة الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.