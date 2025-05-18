شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بموقف طريف جمعها مع النجمة ماجدة الرومي خلال تواجدهما في لبنان. ونشرت الهام شاهين مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، ظهرت فيه وهي تقطف ثمار الكرز من شجرة وتضعها بطريقة مرحة داخل جيب جاكيت ماجدة. وخلال الفيديو، علّقت ماجدة الرومي مازحة بأن إلهام «تسرق الكرز»، بينما كانت الأخيرة تضحك وتتابع وضع الثمار في الجيب.

وعلقت إلهام على الفيديو بروح الدعابة، قائلة: «صحيح أنا اللي سرقت الكرز من على الشجرة، بس ماجدة الرومي هي اللي أكلته، الكرز في جيبها يعني جسم الجريمة معاها! أما التوثيق فكان بكاميرا الكاتبة كلوديا مارشيليان، ونرجو من صاحب الشجرة يسامحنا… إحنا بنحب الكرز جدًا». المصري اليوم

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر سامحوني مكنش قصدي.. إلهام شاهين تكشف عن موقف طريف مع ماجدة الرومي في لبنان – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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