بعد عامين من الحرب في السودان، تعيش الخرطوم على وقع آثار المعارك، التي تركت بصماتها على أوجه الحياة فيها. فدمرت كثيرا من المعالم وشوهت أخرى، وألحقت أضرارا مادية جسيمة، نتيجة تدمير كثير من الأبراج الشاهقة والمباني الأثرية. الجزيرة – السودان

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