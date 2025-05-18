انتكاسة تؤجل تجديد عقد كريستيانو مع النصر

تتسارع التطورات في ملف تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، مع اقتراب انتهاء عقده الحالي مع الفريق العالمي خلال أيام قليلة.

كان رونالدو قد دخل الفترة الحرة من عقده منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الحاجة إلى موافقة إدارة النصر.

وكشفت مصادر في النادي لـ”كووورة”، مساء الأحد، أن رونالدو أبدى موافقته المبدئية على تمديد عقده مع الفريق قبل أشهر.

لكن النتائج السلبية التي مُني بها النصر مؤخرًا، دفعت النجم البرتغالي إلى التريث وعدم المضي في إجراءات التجديد حتى الآن.

وأوضح المصدر ذاته: “إدارة النصر لا تزال متمسكة ببقاء رونالدو، وتسعى جاهدة لتلبية مطالبه الفنية والإدارية لضمان توقيعه على عقد جديد في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “رغم التعثر الحالي في المفاوضات، فإن التجديد لا يزال ممكنًا، وقد يُحسم في أي لحظة إذا توفرت الظروف المناسبة”.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو لم يشارك مع النصر منذ خسارة الفريق أمام الاتحاد بنتيجة 2-3 في الجولة 30 من دوري روشن، دون أن يصدر النادي أي توضيح رسمي بشأن أسباب غيابه عن المباريات.

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