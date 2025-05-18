كيم جونغ أون يدعو الجيش إلى “التأهب القتالي الكامل”

دعا زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، الجيش إلى “الاستعداد الكامل”، وذلك خلال زيارة إلى فوج الجو التابع للفرقة الأولى للحرس الجوي للجيش الشعبي الكوري، حيث قاد رئيس الدولة تدريبات قتالية لأسراب القوات الجوية على الهجوم والدفاع الجوي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون، أشرف في 15 مايو/أيار على تدريبات القوات الجوية لجمهورية كوريا الديمقراطية التي شملت الهجوم والدفاع الجوي، بما في ذلك الدفاع ضد الطائرات المسيّرة.

وطرح زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مهام وأوجز رأي اللجنة المركزية للحزب بشأن القضايا العملية والنظرية لمواصلة تحسين الفعالية القتالية لأنظمة الدفاع الجوي وأسلحة الطيران وأنظمة البحث المتكاملة والحرب الإلكترونية والأنظمة المضادة للطائرات دون طيار.

وأشار إلى أن مصير الحرب يتحدد في المقام الأول في ميادين التدريبات العسكرية، ويجب أن تكون جميع وحدات الجيش “في حالة تأهب قتالي كامل”.

وهدفت التدريبات إلى تعرف أسراب الطيران وكذلك وحدات الصواريخ المضادة للطيران والرادار والحرب الإلكترونية على مهام اكتشاف وتتبع وتدمير الصواريخ المجنحة للعدو والطائرات المسيرة الانتحارية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وكان برفقة كيم جونغ أون كوادر الحزب القيادية، والمستشار الرئيسي للسياسة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري ري بيونج تشول، ورئيس أكاديمية الدفاع الوطني كيم يونج هوان. وكان في استقبالهم في الموقع قائد القوات الجوية للجيش الشعبي الكوري، الجنرال كيم جوانج هيوك، وقادة فرق القوات الجوية.



وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن “كيم جونغ أون صعد إلى نقطة المراقبة في مركز مراقبة الطيران، حيث أشرف على تدريب القوات الجوية على الدفاع الجوي والهجوم الجوي”.

وكالة سبوتنيك