“طائرات مسيرة تشن هجوماً دامياً على معسكر درع السودان.. 7 شهداء و14 جريحاً في البطانة”*

في هجوم مفاجئ، تعرض معسكر قوات درع السودان في منطقة “جبل الأبايتور” بوسط البطانة لهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن استشهاد 7 عناصر وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفقاً لبيان قوات درع السودان. التيار

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