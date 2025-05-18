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“طائرات مسيرة تشن هجوماً دامياً على معسكر درع السودان.. 7 شهداء و14 جريحاً في البطانة”*

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هبة علي 0 تبليغ

  • “طائرات مسيرة تشن هجوماً دامياً على معسكر درع السودان.. 7 شهداء و14 جريحاً في البطانة”* 1/2
  • “طائرات مسيرة تشن هجوماً دامياً على معسكر درع السودان.. 7 شهداء و14 جريحاً في البطانة”* 2/2

في هجوم مفاجئ، تعرض معسكر قوات درع السودان في منطقة “جبل الأبايتور” بوسط البطانة لهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن استشهاد 7 عناصر وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفقاً لبيان قوات درع السودان.

التيار

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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