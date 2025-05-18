قال إبراهيم معوض مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس الأعلى للحج والعمرة رئيس البعثة الإعلامية لمكتب شؤون حجاج السودان لموسم حاج 1446 هجربة انه وبالتنسيق مع وزراة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وشركة مشارق مزود الخدمة نسعى جميعا لتيسير أداء الحج لحجاج بيت الله ومن ضمن أدوات تسهيل الحج بطاقة (نسك) وهي بطاقة تعريف الحاج. وقال معوض في تصريح (لسونا) أن على الحاج أن يحافظ عليها بصورة كبيرة وعدم اضاعتها وتبادلها مع الآخرين لأنها تخص الحاج فقط ويجب عليه ارتدائها أثناء فترة تواجده داخل المملكة العربية السعودية وحتى إكمال مناسك الحج والعودة إلى الديار بإذن الله تعالى، ودعا معرض الله سبحانه وتعالى أن ينصر القوات المسلحة والقوات المساندة لها ضد المليشيا المتمردة. سونا

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير الإعلام والعلاقات العامة بالحج والعمره يؤكد أهمية الحفاظ على بطاقة الحاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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