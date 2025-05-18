تصدر مقطع فيديو لعروس سودانية, في ليلة زفافها “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاهدة وتداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطفت “العروس”, الأضواء في ليلة زفافها بارتدائها “جدلة” من الذهب كتب عليها اسم الناشط الشهير والبارز “الإنصرافي”. العروس, فاجأت الجميع في لحظات “الجرتق”, التي تعقب حفل الزفاف بثوب “الجرتق”, وأطقم الذهب التي نحت عليها اسم “صرفة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في ليلة زفافها.. عروس سودانية ترتدي أطقم من الذهب مكتوب عليها اسم الناشط الشهير (الإنصرافي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.