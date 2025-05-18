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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يستعد للكشف عن كأس جديدة وهوية جديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا على هامش النهائي المرتقب الذي يجمع بين ناديي بيراميدز وصن داونز.
ووفقا للموقع الرسمي لكاف: “سيكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالشراكة مع شركة TotalEnergies، عن كأس وهوية جديدتين لدوري أبطال إفريقيا قبل المباراة النهائية المرتقبة للغاية من المسابقة”.
وأضاف: “سيتم الكشف عن الكأس الجديد يوم الخميس 22 مايو في مكاتب شركة توتال إنرغيز في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا وسيحضرها أساطير كرة القدم الإفريقية والناديين المشاركين، ماميلودي صن داونز وبيراميدز إف سي”.يذكر أن بيراميدز كان قد تأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بالفوز على أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي بينما جاء صعود صن داونز على حساب النادي الأهلي.
ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع صن داونز، يوم 24 مايو الجاري في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا في جنوب إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة 1 يونيو.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل النهائي.. “كاف” يعلن عن تصميم جديد لكأس دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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