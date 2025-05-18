قبيل النهائي.. “كاف” يعلن عن تصميم جديد لكأس دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يستعد للكشف عن كأس جديدة وهوية جديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا على هامش النهائي المرتقب الذي يجمع بين ناديي بيراميدز وصن داونز.

ووفقا للموقع الرسمي لكاف: “سيكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالشراكة مع شركة TotalEnergies، عن كأس وهوية جديدتين لدوري أبطال إفريقيا قبل المباراة النهائية المرتقبة للغاية من المسابقة”.

وأضاف: “سيتم الكشف عن الكأس الجديد يوم الخميس 22 مايو في مكاتب شركة توتال إنرغيز في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا وسيحضرها أساطير كرة القدم الإفريقية والناديين المشاركين، ماميلودي صن داونز وبيراميدز إف سي”.يذكر أن بيراميدز كان قد تأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بالفوز على أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي بينما جاء صعود صن داونز على حساب النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع صن داونز، يوم 24 مايو الجاري في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا في جنوب إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة 1 يونيو.

جريدة المدينة