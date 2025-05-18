تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل متابعي الصفحات. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنان السوداني, ود القوني, وهو يردد أغنية الفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب, “على بالي”, مع مطرب مصري صاعد. الفنان السوداني, قدم الأغنية بطريقة أبهر بها المتابعون الذين أكدوا تفوقه على صديقه المطرب المصري, بعد أن قدما الأغنية في شكل “دويتو”, داخل صالة كمال أجسام بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن قدما “دويتو” داخل صالة “جيم”.. فنان سوداني يتفوق على مطرب مصري في أداء أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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