بدء فعاليات مبادرة رئيس مجلس السيادة لدعم اسر الشهداء والنازحين واللاجئين ووالمتضررين من الحرب

بدأت السبت فعاليات مبادرة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان لدعم اسر الشهداء واللاجئين والنازحين والمتضررين من الحرب بدار الشرطة ببورتسودان، تحت شعار (ايد على يد) وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق ركن يس ابراهيم ، ومفوض العون الانساني الاستاذة سلوى ادم بنية وممثل وزارة الثقافة والاعلام د. نصر الدين محمد احمد ووزير الحكم الاتحادي ،ووزير الطاقة والنفط وعدد من وكلاء الوزارات ، ونائب محافظ بنك السودان، وبعض البنوك التجارية ورجال المال والاعمال .

وحيا وزير الدفاع الفريق ركن يس ابراهيم يس خلال مخاطبته الفعالية مجهودات ابناء الوطن الخلص الذين تدافعوا بكل عزيمة واظهروا صلابة في التضحية والاستجابة في الذود عن حياض الوطن في هذه الحرب الوجودية .

واضاف الفريق يس ابراهيم انطلاقا من المسؤوليات المجتمعية واهتمام قيادة الدولة بالجانب العسكري وادارة العمليات في كافة المحاور ، يأتي ايضا اهتمامها بالجانب والمحور الانساني ، في اولوياتها وذلك لارساء أسس الحياة الكريمة ، مشيرا الى ما تقوم به المبادرة في دعم واسناد كل اسر الشهداء والنازحين واللاجئين وكافة المتضررين من هذه الحرب .

مبينا ان هذه المبادرة جاءت بالتعاون المشترك مع اهل الخير والبر والاحسان اضافة الى المؤسسات والهيئات والمؤسسات لتجسيد قيم التآزر والترابط والتكافل بين فئات الشعب السوداني ، وان باب العطاء سيظل مفتوحا تأكيدا لهذه القيم الانسانية .

وقدم الشكر والتقدير للجنة الفنية لهذه المبادرة ، وما تقوم به من جهود ، وما تبذله من عطاء فى سبيل بلوغ هذه المبادرة غايتها .

من جانبها وصفت الاستاذة سلوى ادم بنية مفوضة العون الانساني ، ورئيس اللجنة الفنية للمبادرة الحرب التي اندلعت بالسودان بحرب الاستيطان وبالحرب ضد الشعب السوداني وذلك من خلال الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة .

واضافت ان الحرب رغم مآسيها الا ان الشعب والقوات المسلحة والقوات المساندة حققت انتصارات عظيمة على الارض ، واشارت الى تقديم الدعم من خلال هذه المبادرة للمتضررين جراء الحرب ، مؤكدة على استمرارية دعم المبادرة بكل ولايات السودان .

من جهته اكد ممثل وزارة الثقافة والاعلام د. نصر احمد دعم وزارة الثقافة والاعلام للمبادرة ، وقوفا مع المتضررين واعادة الاعمار .

واضاف ان دور وزارة الثقافة والاعلام هو اصيل ومحوري وأساسي ، وستستمر في اطار سعيها ليكون المجتمع شريك مع الدولة .

وحيا القوات المسلحة والقوات المساندة في حرب الكرامة وهم يرسمون ملامح النصر ، والنصر الماثل للعيان في الحرب المفروضة على البلاد .

ووصف المبادرة بالرائدة والتي تعنى بكل قطاعات المجتمع ، وتهدف الى توفير الى اكبر دعم للمتضررين ، واضاف ان المبادرة حاضرة وتهم كل المجتمع السوداني ، والذي عُرف بقيم التكافل والكرم .

من جانبه اكد الاستاذ محمد عثمان نائب محافظ بنك السودان عن دعمهم الكامل للمبادرة ، ووقوفهم مع الحكومة دعما لكل المبادرات الداعمة لإعادة الاعمار ، حتى تحقيق النصر .

من جهته اكد ممثل الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني ،وممثل اتحاد اصحاب العمل ولاية البحر الاحمر د. عبد المحمود مبارك، عزم واستعداد القطاع الخاص ورجال الاعمال بالوقوف خلف المبادرة ، ودعمها ، مشيرا الى ان اتحاد ، ولاية البحر الاحمر يعد نفرة كبرى لدعم الجيش ، اضافة الى دعم عبر دمغة الكرامة المستقطعة من رجال المال واصحاب الاعمال .