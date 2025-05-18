داخل ميناء بورتسودان تتكدس حاويات سلعة حيوية لكل السودانيين .. سلعة الشاي التي تتضاعف أسعارها يومياً بصورة جنونية .. والمحزن أن ضعف الوزراء والمسؤولين يتسبب في تعكير مزاج السودانيين حتي في كباية الشاي التي يلوذون بها من محن الأيام وتلكؤ مجلس السيادة في حسم الأمور حتي في قضية واضحة وبسيطة لا تحتاج إلا لقرار مباشر من وزير التجارة الذي يبدو إنه يخاف حتي من ظله !!

■ هل تعرفون من هو وزير التجارة الحالي؟!

■ حاويات سلعة الشاي التي استوردها تجار سودانيون من كينيا قبل قرارات الحظر الأخيرة .. هذه الحاويات تتكدس في ميناء بورتسودان منذ أشهر علماً بأن لجنة مختصة تم تشكيلها من مجلس السيادة وجمعت في عضويتها كل الجهات ذات الصلة .. هذه اللجنة أوصت بتخليص هذه الحاويات والسماح للتجار المستوردين بسحب بضاعتهم من ميناء بورتسودان .. ومع هذا لاتزال الحاويات في مكانها .. تتضاعف رسوم ( الأرضيات) ورسوم شركات الحاويات ويدفع التجار المستوردون كل يوم مبالغ إضافية علماً بأن الظروف القاسية التي يعايشها السودانيون قد ساوت بين الغني والفقير ..

■ من يقف وراء تعكير مزاج السودانيين من بغداد حيث ألقي الفريق إبراهيم جابر كلمة ( سليقة) لاتشبه حرارة الطقس والمعركة وحتي ميناء بورتسودان حيث تتكدس حاويات الشاي بسبب التردد وتضارب جهات إتخاذ القرار ؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد