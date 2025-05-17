السيسي يحذّر من تهديدات لوحدة السودان ويطالب بتحرك عربي عاجل في قمة بغداد

حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في القمة العربية بالعاصمة العراقية بغداد من خطورة الأوضاع في السودان.. واصفاً إياها بـ”منعطف خطير يهدد وحدة البلاد واستقرارها”. وأكد أن الموقف يتطلب تحركاً عربياً عاجلاً لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية سيادة السودان ومؤسساته الشرعية.

جاء ذلك في سياق تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. وسط مخاوف إقليمية ودولية من تداعيات الأزمة على الأمن القومي العربي. وأشار السيسي إلى رفض مصر لأي محاولات لتشكيل “حكومات موازية” قد تُعقّد المشهد السياسي وتُضعف الشرعية الدستورية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية اشتباكات عنيفة.. أدت إلى نزوح آلاف المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية. ودعا الرئيس المصري إلى تضامن عربي لدعم الحلول السياسية التي تحفظ وحدة السودان، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في جهود الوساطة.

يُذكر أن مصر كانت قد استضافت مؤخراً اجتماعات لعدد من الأطراف السودانية.. ضمن مساعيها لإيجاد مخرج للأزمة التي تتزايد تداعياتها على المنطقة.

التيار