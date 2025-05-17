مناوي .. شعرنا بالفخر ونحن نستمع إلى قوات سلاح المدرعات

تعهد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بالوقوف خلف المقاتلين ومرافقتهم في كل خطوة من أجل صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال مناوي في تدوينة على “فيسبوك” بعد زيارته لقوات سلاح المدرعات إنه تحدث معهم عن اللحظات الصعبة التي مروا بها وعن الأمل الذي لا يزال يضيء قلوبهم رغم التحديات.

وأضاف :” شعرنا بالفخر ونحن نستمع إلى قوات سلاح المدرعات، إذ أنهم يمثلون جيلا من الأبطال الذين يكتبون تاريخ الوطن بدمائهم وتضحياتهم “.. العربية السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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