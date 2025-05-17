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حزب المؤتمر السوداني .. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم وانتهاكات جسيمة في مدينة النهود

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هبة علي 0 تبليغ

  • حزب المؤتمر السوداني .. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم وانتهاكات جسيمة في مدينة النهود 1/2
  • حزب المؤتمر السوداني .. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم وانتهاكات جسيمة في مدينة النهود 2/2

حزب المؤتمر السوداني يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة في مدينة النهود بولاية غرب كردفان بحق المدنيين ويتهم الجيش والقوات المتحالفة بقتل مدنيين بمنطقة الحمادي بولاية جنوب كردفان .

الجزيرة

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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