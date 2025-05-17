حزب المؤتمر السوداني .. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم وانتهاكات جسيمة في مدينة النهود

حزب المؤتمر السوداني يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة في مدينة النهود بولاية غرب كردفان بحق المدنيين ويتهم الجيش والقوات المتحالفة بقتل مدنيين بمنطقة الحمادي بولاية جنوب كردفان . الجزيرة

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