مجلس عمداء جامعة بحري يشكل لجنة لاستقطاب الدعم لإعادة إعمار ما دمرته الحرب

عقد مجلس عمداء جامعة بحري اجتماعه الدوري الثاني للعام 2025م (رقم 2/25) أمس الأول بمجمع الكليات بالكدرو، في أول اجتماع يعقد بمقر الجامعة بعد اندلاع الحرب.

ترأس الاجتماع البروفيسور حاتم رحمة الله محمد أحمد، مدير الجامعة ورئيس المجلس، بحضور الدكتور المأمون هارون عثمان نائب المدير، والدكتور القذافي محمد حسن وكيل الجامعة، والدكتور أبوبكر محمد عثمان أمين الشؤون العلمية، إلى جانب عمداء الكليات ومديري الإدارات والمراكز المختلفة، وذلك عبر نظامي الحضور الفعلي والاتصال الإلكتروني.

استهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالحضور، ورفع الدعاء بالرحمة والمغفرة لشهداء الجامعة خلال الحرب، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقدم البروفيسور حاتم خلال الاجتماع تقريرا شاملا عن حجم الدمار الذي طال البنية التحتية لمجمعات الجامعة، والذي شمل تدمير مبنى كلية الطب البيطري، والمستشفى البيطري، والمعامل المركزية، وسرقة كافة أجهزة معامل الحاسوب، وأجهزة العرض والتكييف داخل القاعات الدراسية، فضلا عن نهب أسطول النقل من سيارات وحافلات، وفقدان جميع محتويات مزارع الإنتاج الحيواني والزراعي.

وأشاد مدير الجامعة بصمود عمداء الكليات وفرق العمل، مثمنا جهودهم الكبيرة في استمرارية العملية التعليمية، وإكمال الامتحانات داخل السودان وخارجه، مما أسهم في ضمان التحصيل الأكاديمي للطلاب رغم التحديات.

واستعرض المجلس تقارير مفصلة من عمداء الكليات حول موقف التسجيل، وسير الدراسة، وتنظيم الامتحانات، وإعلان نتائج الطلاب.

كما ناقش المجلس مقترح إعداد مصفوفة تنفيذية لعودة منسوبي الجامعة إلى مقار العمل تدريجيا، بما يتماشى مع ظروف المرحلة.

وفي إطار جهود الجامعة لإعادة البناء واستعادة دورها الأكاديمي والمجتمعي، أقر المجلس تشكيل لجنة متخصصة لاستقطاب الدعم من الجهات الرسمية والشعبية، للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضمان استئناف العمل الأكاديمي والإداري في بيئة مستقرة وآمنة.