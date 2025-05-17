- 1/2
- 2/2
التقى وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ خالد الاعيسر بمكتبه أمس القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السودان، السفير تشانغ شيانغ خوا، وبحث اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها وتعزيزها خاصة التعاون مجال الاعلام.
واعرب السفير تشانغ شيانغ خوا في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن تقدير بلاده للعلاقات التي تربطها بالسودان، مؤكدا استعداد الصين لتعزيز هذا التعاون وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
واضاف “اتفقنا على تعزيز التواصل والتبادل في المجال الاعلامي، حتى تكون هناك تغطية اعلامية مكثفة لكل الاحداث البارزة والمهمة سواء كان في الصين او السودان”.
واعرب عن تقديره لجهود السودان في تحقيق الامن والسلام في البلاد، مبينا ان لدى السودان الحكمة في معالجة ومواجهة كل التحديات، معربا عن تقدير بلاده لصمود السودان ازاء هذه التطورات، وان يتحقق الامن والاستقرار والسلام في كافة انحاء السودان.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر القائم بأعمال سفارة الصين يؤكد على تعزيز التعاون مع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.