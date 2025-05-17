القائم بأعمال سفارة الصين يؤكد على تعزيز التعاون مع السودان

التقى وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ خالد الاعيسر بمكتبه أمس القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السودان، السفير تشانغ شيانغ خوا، وبحث اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها وتعزيزها خاصة التعاون مجال الاعلام.

واعرب السفير تشانغ شيانغ خوا في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن تقدير بلاده للعلاقات التي تربطها بالسودان، مؤكدا استعداد الصين لتعزيز هذا التعاون وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واضاف “اتفقنا على تعزيز التواصل والتبادل في المجال الاعلامي، حتى تكون هناك تغطية اعلامية مكثفة لكل الاحداث البارزة والمهمة سواء كان في الصين او السودان”.