البيان الهزيل لوزارة الخارجية السودانية الصادر صباح اليوم لن يخفف صفعة الإهانة والاحتقار التي وجهتها دويلة الإمارات لكل الشعب السوداني بطردها المذل لموظفي القنصلية السودانية بأبوظبي بعد إخضاعهم لتفتيش تجاوز كل حدود المعمول به في القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول ..

■ بينما طردت الإمارات الدبلوماسيين والموظفين السودانيين في القنصلية السودانية بأبوظبي .. استقبلت في ذات اليوم شحنات ذهب إضافية علي متن طائرتين سودانيتين أقلعتا من مطار بورتسودان ..

■ وشرُّ البليّة ما يُضحِك ..

■ سيدفع السودان ثمناً غالياً وعالياً لمخططات ورغبات التيار المساند للإمارات داخل أجهزة الدولة والحكومة السودانية في الوقت الراهن ..

■ التيار المساند للإمارات في دولاب الدولة يتوزع بين سياسيين وتجار وسماسرة علاقات عامة هم من يقفون وراء الموقف الرسمي الرمادي للحكومة تجاه الإمارات ويضعفون بأيدي وأصابع ناعمة موقف الشعب السوداني الرافض لحالة التماهي الرسمي مع دويلة الشر ..

■ ( الفي ضُراعو بُخْسَة .. ماااااا بكاتل) ..

■ أبحثوا عن ( الرابطين بُخَسْ) في ميدان حربنا مع الإمارات ..

■ حسبنا الله ونعم الوكيل ..