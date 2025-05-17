والي الخرطوم يتفقد الهرم الرياضي الرشيد بدوي عبيد ويطمئن على صحته

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان الهرم الرياضي المطبوع والمعلق الرياضي المعروف الأستاذ الرشيد بدوي عبيد الذي لزم سرير المرض بمستشفى النو بالثورة بعد أن اجريت له عملية جراحية تم من خلالها بتر جزء من ساقه جراء مضاعفات مرض السكري.

واستمع الوالي إلى تقرير من مستر جمال الطيب العبيد مدير مستشفى النو بحضور عدد من رموز المجتمع والرياضيين اطمأن من خلاله على حالة الأستاذ الرشيد .

وقال الوالي بأن الرشيد بدوي له اسهامات كبيرة في المجتمع والرياضة وكان حاضرا عبر الاثير في تقديم نقل حي بأسلوبه الشيق الجذاب لمباريات كرة القدم داخل وخارج السودان وظل مرافقا للبعثات الرياضية في المنافسات الإقليمية والآن يشارك ضمن رموز المجتمع في تأهيل وإعمار دار الرياضة بأمدرمان بعد أن أصابها الخراب والإهمال بسبب الحرب.

كما تقدم والي الخرطوم بالشكر لأسرة مستشفى النو وعلى رأسها المستر جمال الطيب العبيد لاسهاماتهم المتواصلة والداعمة للمجتمع بتقديم الخدمات العلاجية ورعاية من افنوا عمرهم في خدمة الوطن.