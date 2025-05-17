شرطة ولاية البحر الأحمر تنفذ حملة أمنية كبري واسعة إستهدفت بؤر الجريمة بسوق أربعات وتوقف عدد 2500 معتاد إجرام

نفذت شرطة ولاية البحر الأحمر حملة أمنية كبري بمشاركة القوات الأمنية المشتركة بمحلية بورتسودان بهدف القضاء علي الجريمة وتجفيف منابعها وتضييق الخناق علي الشبكات الإجرامية ووضع حدا لأنشطتها الخارجة عن القانون وإزالة الظواهر السالبة وقد إستهدفت الحملة دوائر إختصاص التفتيش بسوق أربعات ( طواحين الدهب ) وتأتي هذه الخطوة إنفاذا ً لموجهات لجنة أمن الولاية عبر اللجنة الفنية وقد ضمت الحملة مشاركة من( القوات المسلحة _الشرطة _ جهاز المخابرات العامة_ الإستخبارات العسكرية) تحت إشراف مدير دائرة الجنايات برئاسة شرطة ولاية البحر الأحمر وقد قامت الحملة بتطويق ومداهمة سوق أربعات. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة أسفرت نتائجها عن ضبط عدد (2500) مشتبه بهم تم إطلاق سراح عدد 1470 بعد إخضاعهم للتحري الدقيق كما تم إطلاق سراح عدد (234) طفل قاصر بواسطة تعهدات شخصية كما خلصت الحملة الي توقيف عدد (16) متهما بواسطة الخلية الأمنية وتم إخضاعهم لمزيد من التحريات كما إستطاعت الحملة توقيف عدد (65) متهما لدي الإستخبارات العسكرية ينتحلون صفة القوات النظامية وإتخاذ إجراءات بلاغات جنائية بقسم شرطة سوق أربعات في مواجهة عدد من المتهمين تحت المواد (30) جوازات لعدد (13) أجنبي من جنسيات رعايا دول مختلفة وتحت المادة (20 أ) من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية ووالمواد (78 / 79 99/77/69) من القانون الجنائي والمادة (100) إجراءات. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة حققت أهدافها المطلوبة في تحقيق العملية الأمنية وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وقد وجدت صدي طيبا في نفوس المواطنين . المكتب الصحفي للشرطة

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