مستشفى القضارف لأمراض وجراحة الكُلى يكمل استعداداته للاحتفال باليوم العالمي للكُلى

أعلن مستشفى القضارف لأمراض وجراحة الكلى عن إكمال كافة الترتيبات للاحتفال باليوم العالمي للكلى يوم الإثنين المقبل التاسع عشر من مايو الجاري، فيما تبدأ فعاليات الاحتفال ابتداءً من يوم السبت السابع عشر من مايو بعدد من البرامج الطبية المجانية تحت رعاية وإشراف حكومة ولاية القضارف .

وهنأ د. أحمد بشير عباس، استشاري الباطنية والكلى والمدير العام للمستشفى، جميع مرضى الكلى بولاية القضارف والسودان عامة، والعاملين بالمستشفى، بمناسبة اليوم العالمي للكلى، مؤكداً أن الإحتفال هذا العام سيشهد عدداً من الفعاليات الطبية والتوعوية الهادفة.

وأوضح د. بشير أن البرنامج سيشمل عيادات مجانية في تخصصات الباطنية والكلى والمسالك البولية إلى جانب محطات تعريفية استباقية للتوعية بمخاطر أمراض الكلى وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى إجراء 80 عملية “فستولا” مجانية للمرضى، وعمليات أخرى في مجال أمراض وجراحة الكلى .

وأشار المدير العام إلى أن فعاليات الإحتفال سوف تنطلق ابتداءً من يوم السبت والأحد عبر العيادات المجانية، تليها عمليات الفستولا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فضلاً عن عمليات في جراحة الكلى والمسالك البولية الأحد القادم .

ويتضمن البرنامج الختامي المقرر إقامته يوم الإثنين برنامجاً احتفاليا، يتم فيه تكريم خاص لكل من أسهم في تطوير المستشفى ودعمه، بمشاركة ديوان الزكاة، وزارة المالية، وعدد من الخيرين والداعمين.