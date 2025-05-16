هنا الزاهد تفاجئ الجميع بحذائها الغريب في الشارع – فيديو

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع فيديو طريف نشرته النجمة هنا الزاهد من رحلتها إلى باريس، ظهرت فيه بإطلالة أنيقة نسّقتها بعناية لتفاجئ الجميع في النهاية بحذائها.

وتألقت النجمة المصرية ببليزر أسود ذي تصميم فستان قصير وبأكمام من طبعة الفهد الجميلة، ونسّقت معه “كولون” أسود شفّافاً مزيّناً بنقاط سوداء مع حزام من الجلد معلّق به حقيقة صغيرة من Dolce & Gabbana وقفاز أسود قصير من الجلد الأسود. وأكملت إطلالتها بمجوهرات وإكسسوارات ذهبية ونظّارة شمسية سوداء.

وظهرت هنا في المقطع المصوّر وهي تسير بثقة وقوة في الشارع بباريس، وبدت شامخة بفستانها القصير وشعرها المموّج المتطاير، لتفاجئ الجميع في النهاية بأنها تنتعل في قدميها “شبشب الفندق” المريح بدلاً من الحذاء الرسمي، وهو ما تفاعلت معه بالضحك.

وأرفقت هنا الزاهد المقطع المصوّر بالتعليق: “التوقعات VS الواقع… كل فتاة ستتفهّم الأمر”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونال الفيديو إعجاب الآلاف من محبيها الذين أشادوا بحركاتها الطبيعية والعفوية وتصرفاتها التلقائية، وتغزلوا بأناقتها وجمالها.

مجلة لها