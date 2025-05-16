إبراهيم جابر يصل بغداد للمشاركة في القمة العربية ال 34

وصل عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية الـ34، والتي تنطلق أعمالها يوم غد السبت. وستناقش القمة عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة، وتطورات القضية الفلسطينية، والأزمات في الشأن العربي. ويرافق عضو مجلس السيادة في القمة، وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية سفير السودان لدى القاهرة الفريق عماد عدوي. سونا

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