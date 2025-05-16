قدمت 500 شهيد.. المقاومة الشعبية بولاية سنار تعقد مؤتمرها العلمي الأول

عقدت لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار مؤتمرها العلمي الأول تحت شعار: “نحو غدٍ أفضل”، وذلك برعاية والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، وتشريف رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية القومية اللواء ركن (م) بشير مكي الباهي، وذلك بقاعة الجهاز القضائي بمدينة سنجة.

وشهد المؤتمر حضور أعضاء حكومة الولاية، واللجنة الأمنية، ورئيس الجهاز القضائي، وعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات، ورؤساء لجان المقاومة بالمحليات.

وفي الجلسة الافتتاحية، حيا والي ولاية سنار القوات المسلحة والقوات المساندة والمستنفرين، مثمنًا دورهم في تحقيق الأمن والاستقرار بعدد من المناطق، ما مكن المواطنين من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وأكد الوالي أن الولاية كانت ولا تزال من الداعمين الرئيسيين لحراك المقاومة الشعبية، مشيرًا إلى تنظيم معسكرات تدريبية مفتوحة ومغلقة احتشد فيها المستنفرون وأخوات نسيبة، وساهمت بشكل فعال في تحقيق الأمن عبر التدريب والتسليح بإشراف قيادة الفرقة 17 مشاة بسنجة.

وجدد الوالي التزام حكومته بتقديم الدعم اللازم لأنشطة المقاومة الشعبية، مؤكدًا السعي الجاد لتنفيذ توصيات المؤتمر العلمي.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة المقاومة الشعبية القومية اللواء ركن (م) بشير مكي الباهي بالانتصارات المتواصلة للقوات المسلحة والقوات النظامية والمقاومة الشعبية، معتبرا أنها تمثل خط الدفاع الأول عن الوطن ضد الميليشيات المتمردة.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زيارات ميدانية لتقييم تجربة المقاومة الشعبية من خلال أوراق علمية تناقش عبر لجان الولايات للخروج برؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ.

من جهته، أكد قائد الفرقة 17 مشاة اللواء ركن عمر محمد الحسن، أن الشعب السوداني يخوض معركة الدفاع عن الكرامة والسيادة، مشيدا بالدور البطولي للمقاومة الشعبية في التصدي للعدوان ورفع الروح المعنوية، ودعم القوات المسلحة في مختلف جبهات القتال، مشيرا إلى أن عناصر المقاومة الشعبية تقاتل الآن في الصفوف الأمامية إلى جانب القوات المسلحة.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بسنار اللواء ركن (م) النور عبد الرحمن سعيد أن اللجنة وضعت خططًا لتأمين الموسم الزراعي، إلى جانب جهودها في رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق المصالحات الوطنية.

وأشار إلى أن المقاومة الشعبية جاءت استجابة لنداء رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، حيث بادرت الولاية بتدريب المستنفرين تدريباً أساسياً ومتقدما، شمل 50 ألف مستنفراً، و5300 مستنفرة، بينما شارك 6500 عنصراً في مختلف محاور العمليات، إضافة إلى 2200 من عناصر “أسود العرين” الذين كان لهم دور بارز في تحرير الخرطوم.