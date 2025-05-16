انهيار ابن محمد رمضان يمنعه من حضور المحكمة والدفاع يطلب التأجيل

تغيب أمس ابن الفنان محمد رمضان عن حضور أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالتعدي على زميله في نادي نيو جيزة كما تغيب الفنان عن الحضور.

وطلب المستشار أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان تأجيل القضية بسبب إصابة الطفل بحالة انهيار وبكاء هيستيري خوفا من مثوله أمام المحكمة لصغر سنه وعدم إدراكه ما يتعرض له.

وقال الجندي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إن الطفل علي يعاني من حالة نفسية سيئة منذ الواقعة كما أنه يتعرض دائما للتنمر بسبب لون بشرته السمراء وعندما علم بذهابه إلى المحكمة أصيب بحالة انهيار وبكاء هيستيري لخوفه من الحضور والوقوف في المحكمة.

وأضاف الجندي، أن الطفل علي ذنبه الوحيد أنه ابن الفنان محمد رمضان وتم تسليط الضوء عليه ومهاجمته بشكل كبير ما أدى لسوء حالته النفسية.

صدى البلد