وزيرة الشؤون الاجتماعية بنهر النيل تفتتح سوق البركة لمنتجات المرأة بمحلية الدامر

افتتحت دكتورة تهاني ميرغني عبدالحفيظ، وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية نهر النيل، الخميس، “سوق البركة لمنتجات المرأة” بمحلية الدامر، وذلك بحضور الأستاذة أميرة أحمد حسن وزيرة المالية والقوى العاملة، والأستاذ محمد أحمد حمدو المدير التنفيذي لمحلية الدامر، والأستاذة عفاف السر مفوض العون الإنساني بالولاية، وممثلي منظمة UNDP التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب شركة شعاع المنفذة للمشروع.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج “بناء القدرة على الصمود والاستقرار”، الهادف إلى دعم النساء العاملات في قطاع الزراعة والمؤسسات المملوكة للنساء، من أجل تعزيز التعافي الاقتصادي المحلي في السودان.

وأشادت الوزيرة د. تهاني بالسوق واصفة إياه بـ”النموذجي”، مثمنة جهود منظمة UNDP في دعم المرأة وتحسين سبل كسب عيشها، مؤكدة التزام وزارتها بالمضي قدماً في تنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات الهادفة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يسهم في تعزيز التنمية والإنتاج بالولاية.

من جانبه أوضح الأستاذ محمد أحمد حمدو المدير التنفيذي لمحلية الدامر، أن المشروع جاء نتيجة شراكة فاعلة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ومحلية الدامر ومنظمة UNDP، مشيراً إلى أن السوق نفذ وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، ويضم عدداً من الخدمات المتكاملة التي تجعله نموذجاً يحتذى به.

وأكد حمدو حرص

المحلية على تطوير السوق والمحافظة عليه، معلناً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح أسواق مماثلة بمربع 37 وحي الشاعديناب، دعماً لقطاع المرأة الذي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية.