بعد هزيمتها الساحقة في منطقة الخوي ووسط مخاوف من عواقب الخطوة وتأثيرها علي النسيج الإجتماعي والإثني بكردفان الكبري .. مليشيات التمرد تخطط لنقل الأمير عبدالقادر منعم منصور أمير عموم قبائل حمر إلي مدينة نيالا .. ■ التوجيه بترحيل الأمير عبدالقادر منعم إلي نيالا أصدره المجرم عبدالرحيم دقلو وشدد علي تأمين حراسة الأمير في طريق الرحلة خارج مدينة النهود .. ■ كبار رؤوس الفتنة غادروا النهود بعد تحرير الجيش لمنطقة الخوي .. وتراجعوا عن ترحيل الأمير بسبب خلافات مع بعض أبناء الحمر داخل مليشيا التمرد .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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