برشلونة بطلاً للدوري الاسباني بهدفي يامال وفيرمين لوبيز

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انتصر برشلونة على إسبانيول (2-0)، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا، ليحسم اللقب رسميا للمرة الـ28 في تاريخه.
وسجل أهداف البلوجرانا لامين يامال في الدقيقة 53، وفيرمين لوبيز (90+5)، ثنائي أكاديمية برشلونة (لاماسيا)، رفع بها رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الـ16.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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