برشلونة بطلاً للدوري الاسباني بهدفي يامال وفيرمين لوبيز

انتصر برشلونة على إسبانيول (2-0)، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا، ليحسم اللقب رسميا للمرة الـ28 في تاريخه.

وسجل أهداف البلوجرانا لامين يامال في الدقيقة 53، وفيرمين لوبيز (90+5)، ثنائي أكاديمية برشلونة (لاماسيا)، رفع بها رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الـ16.

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