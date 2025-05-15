استقرار الاحوال الامنية بكسلا و توفر السلع الاستهلاكية والمحروقات

عقد مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا اجتماعا برئاسة الوالي المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق اشاد من خلاله بموقف الاداء المالي الذي بلغ نسبة 57% للربع الاول من العام الحالي والجهد الذي بذل في تعظيم الايرادات والايفاء بالالتزامات الخاصة بالاجهزة الحكومية وانتظام صرف المرتبات للفترة الماضية.

واوضح امين عام الحكومة الاستاذ علي ابوفاطمة كرار الناطق الرسمي باسم المجلس ان المجلس استمع الي تنوير من وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية حول الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي وتحضيرات الوزارة لكافة الانماط الانتاجية بالولاية من الزراعة الآلية الحديثة والتقليدية والري الفيضي والانسيابي والتكميلي.

وقال ان المجلس وجه الوزارة بتكملة استعدادات توفير التقاوي والتمويل للمزارعين والجازولين اللمرحلة القادمة.

واستمع المجلس الي تنوير من اللجنة العليا لطوارئ الخريف والجهود المبذولة من قبل اللجنة والاستعدادات التي تمت لتامين مناطق الهشاشة ببعض المحليات بالاضافة الي الاعمال الجارية في ترويض القاش .

وكشف التقريرعن حجم الاستعدادات التي بذلت لمواجهة الخريف هذا العام خاصة في ظل مؤشرات الخريف العالية هذا العام.

ووجه المجلس باستعجال اعمال الرصف الحجري لخطط ادارة الترويض واستنفار الجهد لاكمال خطة الترويض في كافة القطاعات والتفاتيش الزراعية

كما وجه المجلس اللجنة بتواصل العمل الفترة القادمة واكمال نواقص التامين وحماية الطرق الرئسية التي تاثرت العام بالخريف وتحتاج الى تدخلات عاجلة لتامين حركة السير في الخريف.

واضاف ان المجلس استمع الى تنوير من والي الولاية حول المشاركة في مؤتمر الخدمة المدنية في السودان الذي عقد مؤخرا بالبحر الاحمر الذي يعتبر بداية الانطلاقة للخدمة المدنية والاصلاح المؤسسي وتحديث التشريعات واتباع النظم الادارية الصحيحية.

وقال ان المجلس قرر قيام ورشة لمناقشة توصيات المؤتمر بمشاركة كافة الجهات المعنية تحت اشراف وزارة المالية .

وكان المجلس قد استمع ايضا الى تنوير من الوالي حول هدوئء الاحوال الامنية بالولاية وطبيعة الحياة وتوفر السلع الاساسية الاستهلاكية والمحروقات وخلو الولاية من الاوبئة.

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