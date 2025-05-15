كريم عبد العزيز يعود إلى المسرح بمسرحية “الباشا” في موسم جدة

يستعد الفنان كريم عبد العزيز للعودة إلى خشبة المسرح من خلال عرض مسرحيته “الباشا” ضمن فعاليات موسم جدة الترفيهي، وذلك في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025 على مسرح العربي في “سيتي ووك”.

قصة اجتماعية بطابع كوميدي

تدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي اجتماعي حول شخصية “أبو المعاطي الباشا” الذي يعيش مع أسرته في غرفة بسيطة فوق سطح إحدى العمارات، قبل أن تتغير حياتهم بشكل مفاجئ بانتقالهم إلى فيلا تملكها سيدة أعمال تدعى ليلى الصياد، ما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الطريفة والتحديات الجديدة التي تواجه العائلة.

طاقم العمل والتفاصيل الفنية

يشارك كريم عبد العزيز البطولة كل من: هنا الزاهد، دينا محسن (ويزو)، حاتم صلاح، جان رامز.

المسرحية من تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، ومن إنتاج آلاء الغزالي، وإخراج رامي إمام.

عودة العرض بعد مشاركته في موسم الرياض

كانت المسرحية قد قُدمت للمرة الأولى ضمن موسم الرياض في نهاية عام 2024، ولاقت اهتمامًا جماهيريًا، وهو ما دفع القائمين عليها لإعادة تقديمها في جدة هذا العام.

بوابة الأهرام