الخارجية السودانية: تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لثلاثة أشهر إضافية

قالت الخارجية السودانية إن تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لثلاثة أشهر إضافية يأتي من منطلق حرص الدولة على تسهيل انسياب الإغاثة لمواطنيها الذين تضرروا جراء الحرب، في إطار التعاون والانخراط الإيجابي مع المجتمع الدولي في هذا الصدد. الجزيرة – السودان

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