أثار لاعب كرة القدم السوداني, جون مانو, استغراب الجمهور الليبي, وبالمقابل أثار ضحكات الجمهور السوداني, خلال إحدى مباريات فريقه بالدوري الليبي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر اللاعب جون مانو, من المدرجات خلال إحدى مباريات فريقه الأهلي بنغازي, التي لم يشارك فيها. https://www.facebook.com/reel/679065931386009 اللاعب السوداني, قام بتوجيه مواطنه وزميله بالفريق أبو عاقلة عبد الله, بلغة “الراندوك”, المعروفة في السودان, وذلك في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد صرخ جون مانو, لزميله أبو عاقلة: (عقولي.. جيب ليك سان في الصن انهددت انهدت), ويقصد اللاعب في عباراته (أبو عاقلة جيب ليك لاعب في النص المباراة انتهت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. (جيب ليك سان في الصن انهددت) اللاعب السوداني جون مانو يوجه زميله أبو عاقلة من المدرجات بلغة “الراندوك” السوداني ويثير استغراب الجمهور الليبي.. تعرف على معنى الجملة التي قالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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