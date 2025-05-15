حلَّاب: توسيع نطاق الاستثمارات السعوديَّة بأمريكا

أكَّد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعوديِّ الأمريكيِّ، تشارلز حلَّاب، أنَّ زيارة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكيَّة، للمملكة، تعكس متانة واستمراريَّة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأبان حلَّاب أنَّ الاستثمارات السعوديَّة في الولايات المتحدة الأمريكيَّة، عبر صندوق الاستثمارات العامَّة، شهدت توسُّعًا كبيرًا في قطاعات إستراتيجيَّة مثل التكنولوجيا، والتصنيع، والخدمات اللوجستيَّة، والطاقة المتجدِّدة.

وأوضح أنَّ مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، يفخر بدوره المحوريِّ في دعم وتسهيل التعاون الثنائيِّ في مجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، من خلال إطلاق مشروعات مشتركة، وتوجيه استثمارات نوعيَّة، وتوقيع شراكات إستراتيجيَّة، وتنظيم بعثات تجاريَّة، وحوارات اقتصاديَّة أسهمت في توسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وأفاد أنَّ المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدةً للتعاون في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، وتطوير رأس المال البشريِّ، لاسيَّما في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعيِّ، والبنية التحتيَّة الرقميَّة، والتصنيع المتقدِّم، والطاقة النظيفة، مؤكدًا أنَّ هذه الشراكات تتكامل مع برامج مشتركة في مجالات التميُّز التعليميِّ، ونقل المهارات، وتدريب القوى العاملة، وتعزيز تبادل الخبرات والإبداع.وبيَّن أنَّ حجم التجارة الثنائيَّة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكيَّة بلغ نحو (32) مليار دولار في عام 2024، وشملت أبرز السلع المتبادلة الآلات، والمركبات، والمنتجات الدوائيَّة، والكيماويَّات، والأسمدة،؛ ممَّا يعكس تنامي وتنوُّع العلاقات التجاريَّة بين البلدين، مفيدًا أنَّ الولايات المتحدة الأمريكيَّة تظل من أهم الشركاء التجاريِّين للمملكة.

جريدة المدينة