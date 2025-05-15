شاهد بالفيديو.. شبيه الفنان الراحل محمد الجزار يشعل حفل شبابي بأغنية (بجو عايدين) والجمهور: (فيهو حاجات من ريحة المرحوم)

خيم الحزن على الوسط الفني وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد رحيل الفنان الشاب محمد فيصل الجزار.

وكان الفنان الشاب قد رحل على نحو مفاجئ صباح الأمس, إثر علة لم تمهله كثيراً بمقر إقامته بمدينة القضارف شرقي السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت إحدى الصفحات مقطع فيديو لمطرب شاب شبيه بالراحل في شكله وطريقة غنائه وسط تعليقات الجمهور الذي كتب: (فيهو حاجات من ريحة المرحوم).

حيث أظهر الفيديو الفنان الصاعد سعد الجزار, وهو يغني في حفل شبابي ردد فيه الأغنية الشهيرة (بجو عايدين) وسط تفاعل الشباب من حوله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)