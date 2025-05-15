السودان يرحب بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

اعربت جمهورية السودان عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات الأمريكية عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

ويثمن السودان هذه الخطوة عالياً لما سيكون لها من أثر إيجابي على مساعي رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وإنجاح جهود الحكومة السورية في إحداث النهضة التنموية والإقتصادية في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة مستقبلاً. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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