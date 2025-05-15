تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وقابله المتابعين بتعليقات ساخرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع الفيديو الفنانة المثيرة للجدل ريان الساتة, وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة, التي تقيم فيها. وأثارت المطربة الجدل بعد تقديمها فواصل من الرقص المثير مع أحد الشباب, وهو ما قابله الجمهور بتعليقات ساخرة أبرزها: (إنتي إذا غنيتي ساي مابدوك قروشك؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ريان الساتة تدخل في وصلة رقص مثيرة مع أحد الشباب خلال حفل أحيته بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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