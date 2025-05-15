مكافحة المخدرات تضبط بنقو داخل مستشفى الدويم

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في محلية الدويم بولاية النيل الأبيض، من ضبط مخدرات تقدر بعدد 25 رأس بنقو في حوزة متهم داخل مستشفى الدويم التعليمي.

وأبلغ مصدر شرطي ضليع الصحيفة أن المخدرات تم ضبطها أمس إثر ورود معلومات لإدارة المكافحة مما أدى إلى نصب كمين أفلح في القبض على المتهم. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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