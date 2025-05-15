نشر نجم السوشيال ميديا السوداني, فايز الطليح, مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظي بمشاهدات عالية وتفاعل كبير من متابعيه. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر فايز الطليح, في المقطع وهو يشارك في مباراة كرة قدم بقريتهم بالولاية الشمالية. حيث خطف الناشط الأضواء بتسجيله هدف في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة, كما أثار إحتفاله الإستعراضي ضحكات المتابعين الذين شبهوا احتفاله بإحتفال كبار المحترفين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا السوداني فايز الطليح يسجل هدف في الوقت القاتل خلال مباراة كرة قدم حضرها جمهور حاشد بقريتهم ويحتفل على طريقة كبار المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.