الصين تطلق مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية

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أطلقت الصين صاروخًا من طراز “لونج مارش-2 دي”، حيث وضعت مجموعة من الأقمار الاصطناعية للحوسبة الفضائية في الفضاء. وذلك يوم الاربعاء.
ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، انطلق الصاروخ في الساعة 12:12 ظهرًا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غرب الصين.
وتعد هذه الرحلة هي المهمة رقم 576 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونج مارش”.
جريدة الرياض
اسماء عثمان
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