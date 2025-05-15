الهلال الاحمر بشمال دارفور تفرغ من توزيع حصة مايو من المواد الاغاثية للنازحين القدامى بطويلة

فرغ موظفو ومتطوعو جمعية الهلال الاحمر السوداني بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور “الاربعاء” ، من توزيع حصة شهر مايو من المواد الغذائية الاغاثية للنازحين القدامى بالمحلية والمقدمة من برنامج الغذاء العالمي، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها الجمعية مع شريكاتها للاستجابة لمتطلبات الاوضاع الإنسانية الحرجة بالولاية ، خاصة بعد الإعتداءات الوحشية التي نفذتها قوات الدعم السريع على معسكر زمزم للنازحين في الاسبوع الثاني من شهر ابريل الماضي.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر بشمال دارفور المهندس عبدالرسول عبدالله عبدالرسول (لسونا) أن التوزيع شمل عدد (75) الف و(220) نازحا ونازحة بداخل مدينة طويلة ، ومعسكرات رواندا (أ) و(ب) و”ارغو” و”دبة نايرة” و “دالي” و”كنجارة” مبيناً ان المواد الغذائية الاغاثية التي تم توزيعها والبالغ قدرها (506) طنا متريا قد تضمنت الذرة والملح ،و التغذية الإضافية للنساء الحوامل والرضع والاطفال البالغ عددهم (15) الف و (44) امراة وطفل .

وتوقع المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر بشمال دارفور وصول كميات اصافية من التغذية الاغاثية للنازحين الجدد خلال اليومين القادمين .