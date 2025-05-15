تلقّت عصابة المليشيا السياسية بجنيف وعداً قاطعاً بتحويل المبالغ المطلوبة من دبي

غير قابل للنفي ..

■ في مدينة جنيف تتصارع كلاب صيد المليشيا علي مبالغ مالية سيتم تحويلها من الإمارات لمقابلة تكاليف مظاهرات مساندة لدويلة الشر أمام سفارتها بجنيف وتجمع آخر أمام مقر المحكمة الجنائية ..

■ ووفقاً لخطاب صادر من المليشي مصطفي محمد حميدان رئيس مايسمي بالقوي المدنية ببريطانيا إلي المليشي علي مجوك رئيس مايسمي بقمم ( اللافتة السياسية للمليشيا) تم تحديد مبلغ 50 ألف يورو لمقابلة تكاليف ترحيل 230 شخصاً كمجموعة أولي ومبلغ 30 ألف يورو لترحيل 130 شخصاً كمجموعة ثانية علي أن يتم تجميع المتظاهرين من مدن أروبية مختلفة ..

■ ويدور الخلاف حول المبالغ المرصودة والتي ثبت أنها لا تصل بالكامل إلي مناديب المليشيا بالمدن المذكورة والذين أبدوا ملاحظات بأنه وفي مرات سابقة تم رصد وتحويل مبالغ مليونية ولم يتم توظيفها في المناشط المحددة ..

■ وتلقّت عصابة المليشيا السياسية بجنيف وعداً قاطعاً بتحويل المبالغ المطلوبة من دبي حيث يقيم علي مجوك المشرف علي التظاهرات الداعمة لدويلة الشر بحنيف ..

■ من جهة أخري دعا تجمع السودانيين الشرفاء بأروبا إلي تظاهرات جامعة يوم 24 من الشهر الجاري بكل عواصم الدول الأروبية دعماً وسنداً للقوات المسلحة وتنديداً بمواقف الإمارات الداعمة لمليشيا التمرد بالسودان ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد