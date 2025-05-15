تدشين سفلتة الطرق الداخلية بكسلا

دشن والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق انطلاق العمل في تدشين سفلتة الطرق الداخلية بمدينة كسلا بطول 7 كيلومترات ونصف عبر شركة ايربا للمقاولات بكلفة بلغت 5 مليارات و300 مليون جنيها يتم سدادها للشركة من الموارد الذاتية للولاية.

ودعا الوالي خلال وقوفه على بداية السفلتة بطريق حي العرب بالضة الغربية لمدينة كسلا ـ دعا الشركة لبذل قصاري جهدها لاكمال برنامج سفلتة الطرق المستهدفة قبل هطول الامطار مشيرا الى ان المشروع يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الولاية ضمن برامج التنمية خاصة في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد وقلة الموارد.

واضاف ان الولاية آلت على نفسها القيام بهذا العمل لما تعنيه الطرق الداخلية من اشكاليات حقيقية خاصة في فصل الخريف والتي لم تشهد عمليات الصيانة والتأهيل منذ العام 2017م. وناشد الوالي المواطنين بالحفاظ على الطرق والابتعاد عن مايعرضها للتلف خاصة اصحاب المحلات التجارية والمطاعم المواجهة للشوارع الاسفلتية.

من جانبه اكد المهندس محمد الحاج المشرف على مشروع اعادة تأهيل صيانة الطرق بكسلا وتوفير كل المواد المنفذة للعمل مبينا ان الشركة تعمل في عدد من الطرق بكسلا وتبذل قصارى جهدها لاكمال المشروع في الوقت المناسب وقبل هطول الامطار.

وعدد الحاج الاعمال المصاحبة لمشروع الطرق والتي تشمل مصارف المياه والعبارات والكباري لاهميتها في تصريف المياه.