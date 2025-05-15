ستبقي مقتلة الخوي حاضرة في كوابيس عصابات ومليشيات التمرد .. هذه أكبر خسارة تتذوقها عصابة التمرد في حربها داخل صحاري ووهاد كردفان .. ■ مقتلة الخوي أحدثت زلزالاً في أوساط المليشيا .. خلافات عاصفة وإتهامات متبادلة بالتخوين ..حجم الخسارة كان صاعقاً ومفاجئاً .. عدد قتلي وأسري المليشيا هو الأعلي في دفتر خسائرها منذ أشهر ..فوجئت المليشيا بتكتيك المناروة والإنقضاض الذي طبّقته القوات المشتركة في ساحة القتال بالخوي .. واجهت المليشيا اليوم طريقة قتال لم تعهدها وهو ما يُفسر حالة الوجوم التي خيّمت علي عصابات التمرد التي لزمت آلتها الإعلامية الصمت بعد هزيمتها الساحقة بالخوي .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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