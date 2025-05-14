أفاد مراسل “العربية/الحدث” بتعرض إحدى محطات الكهرباء التحويلية الرئيسية في مدينة أم درمان لهجوم بواسطة مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع ما أسفر عن انقطاع واسع في التيار الكهربائي بعدد من أحياء المدينة. فيما سمعت أصوات انفجارات عنيفة تصاعدت على إثرها أعمدة دخان من مناطق محيطة بالقواعد العسكرية شمالي أم درمان.. العربية السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تستهدف محطة كهرباء أم درمان بطائرة مسيرة ما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.