السودان يمدد فتح معبر أدري لثلاثة أشهر

أعلنت الحكومة السودانية اليوم، قرارها بتمديد فتح معبر “أدري” الحدودي مع تشاد لمدة لثلاثة أشهر إضافية للفترة من 16 مايو الحالي إلى 15 أغسطس 2025.

وقالت الخارجية، إنّ الخطوة تأتي لإيصال المساعدات والعون الإنساني لمتضرري الحرب بالبلاد، وذلك من منطلق حرص الدولة على تسهيل انسياب الإغاثة لمواطنيها الذين تضرروا جراء الحرب في إطار التعاون والانخراط الإيجابي مع المجتمع الدولي في هذا الصدد. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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